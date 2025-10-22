Marcelo Díaz adelanta que su renovación en la U va por buen camino y asegura que "todavía queda bencina"

Pese a que todavía falta para que termine la temporada, en Universidad de Chile ya piensan en la siguiente campaña y en los últimos días selló las renovaciones de jugadores como Fabián Hormazábal e Israel Poblete.

Sin embargo, el cuadro azul aún no abrocha la continuidad de referentes como Marcelo Díaz, cuyo futuro está en incertidumbre.

Frente a esto, el propio bicampeón de América con la Roja se refirió a su situación, donde termina contrato a fines de diciembre próximo. En ese sentido, adelantó que todo va por buen camino.

"Sí, me gustaría seguir un año más. Son conversaciones que he tenido con la dirigencia, en donde hemos llegado a muy buenos términos", comenzó diciendo "Carepato" en conversación con TNT Sports.

"Todavía no tengo esa renovación para el próximo año, pero, dentro de lo que puedo contar, se han portado increíble y me han dado palabras que muy pocas veces se les dan a un jugador. Solamente las debo agradecer", añadió el capitán de los laicos.

Por último, Díaz agregó: "Voy a estar en edad de 40 años y todavía queda bencina. Queda pasión, sentimiento. Eso todavía no se acaba. El día que se acabe eso, seré el primero en decir hasta nomás llegué".

PURANOTICIA