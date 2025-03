Marcelo Díaz acusa a Arturo Vidal de no responder mensajes para hablar de su quiebre

Ya han pasado más de siete años del quiebre entre Marcelo Díaz y Arturo Vidal en la Selección Chilena que logró el bicampeonato de América, y todo indica que la relación entre ambos no se retomara.

Es que el experimentado volante de Universidad de Chile reconoció que en los últimos tiempos intentó volver a conversar con el mediocampista de Colo-Colo, pero que no hubo respuesta.

"Yo soy muy sincero y sí he dado el primer paso para conversar, y no he tenido buena respuesta del otro lado, pero claramente si se llega a dar por mí estará muy bien", comenzó diciendo "Carepato" en entrevista con Meganoticias.

"El día de mañana, si tengo la oportunidad de hablar con Arturo, seré el primero en hacerlo y estar feliz. Si tú le preguntas a Arturo Vidal por qué no fui convocado, te aseguro que no sabe, y yo tampoco lo sé. Ahora, si hubiese existido un problema con Arturo te aseguro que se hubiese arreglado de alguna forma, porque se conversa, se habla. Al menos yo, por lo menos, si me equivoco, voy y lo hablo, pero como no tuve respuestas, no supe de qué se trata", añadió.

Además, se refirió a su dolor por no ser más considerado en la Selección chilena, pese a su gran nivel en el fútbol extranjero: "Cuando estuve en Racing tuve años extraordinarios en Argentina, y ahí sí me dolió y mucho no estar convocado a la Selección, porque era el mejor volante de una liga sumamente competitiva con 28 años y en un tremendo nivel, y no me explicaba no ser parte de la Roja".

"Fue una de las mejores etapas de mi carrera. Nunca supe por qué y nunca me lo quisieron decir. Sólo estuve reunido dos horas en México con Reinaldo Rueda y me dijo que iba a ser considerado, y venía una nómina cercana y no fui convocado", añadió.

