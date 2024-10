Marcelo Bielsa sorprende en Uruguay al convocar a juvenil de U. de Chile para las Clasificatorias

En medio de las críticas emitidas por el otrora seleccionado Luis Suárez al actual entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, se presentó a los convocados para los duelos ante Ecuador y Perú por Clasificatorias.

En la lista de 29 jugadores, donde aparecen algunas estrellas como José María Giménez, Federico Valverde y Giorgian de Arrascaeta, el "Loco" sorprendió a todos al considerar a un joven futbolista de Universidad de Chile.

Se trata de Marco Oroná, volante de 19 años que llegó esta temporada al cuadro laico proveniente de Sportivo Barracas de Dolores, elenco amateur del país oriental.

Lo llamativo de todo esto es que el mediocampista no solo no ha sumado minutos con el "Romántico Viajero", sino que además todavía no firma su primer contrato como profesional con el club.

De esta manera, la U sumó un nuevo convocado, luego de los llamados de Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero y Marcelo Morales en la Selección chilena adulta, Ignacio Vásquez en la sub-20 y Bianneider Tamayo en Venezuela.

(Imágenes: @Uruguay, Foto 14)

PURANOTICIA