Marcelo Bielsa analiza a la Roja y dice que "no tuvo momentos buenos" en las Clasificatorias

La próxima semana se disputará la última fecha doble de las Clasificatorias para el Mundial de 2026, donde la Selección chilena visitará el jueves 4 de septiembre a Brasil y después el martes 9 recibirá a Uruguay de Marcelo Bielsa.

El técnico rosarino, quien dirigió y llevó a la Roja al Sudáfrica 2010, habló este viernes en conferencia de prensa, conversó de diferentes temas, entre ellos el pobre desempeño de Chile, que le significó quedar anticipadamente sin cupo a la cita planetaria.

"Hay dos equipos, como es el caso de Chile y Perú que no tuvieron momentos buenos en la competencia, después el caso de Bolivia que salvo una secuencia de tres triunfos consecutivos tampoco tuvieron momentos buenos", expresó el "Loco".

Sobre el resto de las selecciones, sostuvo: "El equipo más regular de todos, que no tuvo ningún bache, fue Argentina. Luego el equipo que ofreció una regularidad fue Ecuador".

Por último, sobre Uruguay, Bielsa comentó que "se debería ubicar entre los mejores equipos de Sudamérica. Brasil tuvo también una racha negativa de 5 partidos, Colombia de 8, Paraguay de 6, Venezuela también. Hay equipos que no rindieron y equipos que tuvieron rachas negativas. Nosotros también tuvimos un período de racha negativo, entonces está clarísimo que la valorización no es buena".

