Marcelo Allende y su deseo de volver a la Roja: "Estoy esperando el llamado"

Marcelo Allende tuvo un destacado Mundial de Clubes 2025 en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, nivel que lo ilusiona para volver a ser considerado en la Selección chilena.

Más aún después de que Nicolás Córdova, técnico interino de la Roja, anunciara que para los duelos de septiembre ante Brasil y Uruguay, por el cierre de las Clasificatorias, no convocará a los jugadores de la Generación Dorada y buscará incorporar nombres jóvenes que puedan aportar de cara al futuro.

"Los que me conocen saben que, para mí, jugar por Chile es lo máximo, lo que siempre espero. Yo creo que todos los jugadores quieren defender a su país. Estoy esperando (el llamado del DT), pero no me ha llegado nada", reconoció el volante nacional en conversación con DLT Sports.

Consultado sobre en qué otro país le gustaría jugar, sostuvo: "La liga española siempre ha sido mi sueño. Creo que en ese fútbol podría adaptarme, jugar y competir. En Holanda también me gustaría, por el estilo de juego".

Consignar que Allende se estrenó en la Roja en diciembre de 2021 en un amistoso ante El Salvador, cuando el combinado nacional era dirigido por Martín Lasarte.

PURANOTICIA