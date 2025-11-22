Marcelo Allende anotó en el triunfo de su equipo por la Champions de África

El mediocampista nacional Marcelo Allende se matriculó con un gol en la victoria por 3-1 del Mamelodi Sundowns sobre Saint-Éloi Lupopo por la primera fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones de África.

El equipo del chileno, vigente campeón de Sudáfrica, abrió la cuenta a los cuatro minutos gracias a una anotación del portugués Nuno Santos, pero Kashala Wanet (44') se encargó de emparejar las cifras antes del término de la primera mitad.

Sin embargo, el dueño de casa volvió tomar la delantera a los 61', momento en que los pupilos de Miguel Cardoso hilvanaron una gran jugada de peligro que terminó con un tiro rasante de Allende, quien además jugó todo el cotejo.

En los 77' Santos repitió para sentenciar el triunfo de los Brazilians que gracias a este resultado quedaron en la cima del grupo C, el cual también integran Al Hilal (Sudán) y MC Alger (Argelia).

