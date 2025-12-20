Marcelino Núñez vuelve a marcar diferencias en Inglaterra

Marcelino Núñez continúa mostrando un alto nivel en el fútbol inglés y este sábado volvió a ser protagonista en la victoria por 3-1 del Ipswich Town frente al Sheffield Wednesday, en un encuentro correspondiente a la fecha 22 de la EFL Championship. El mediocampista chileno aportó con una asistencia clave que ayudó a encaminar un triunfo fundamental para las aspiraciones de su equipo.

El conjunto local abrió la cuenta a los 33 minutos gracias a Cédric Kipré y, ya en el complemento, Núñez fue decisivo al habilitar a Jaden Philogene en un veloz contragolpe cuando se cumplía la hora de juego. La acción evidenció nuevamente la visión y precisión del volante nacional, que fue reemplazado a los 89 minutos tras una sólida actuación.

Si bien Sheffield Wednesday logró descontar por medio de Liam Cooper a los 71’, Ipswich Town mantuvo el control del partido y terminó sentenciando el marcador con el tanto de Jack Clarke. El resultado permitió al elenco azul consolidarse en el tercer lugar de la tabla, manteniéndose firme en la lucha por el ascenso.

Con esta actuación, Marcelino Núñez alcanzó su sexta asistencia en la temporada —la quinta con Ipswich— además de registrar tres goles, cifras que reflejan su influencia constante en el funcionamiento del equipo. Su rendimiento lo ha convertido en una de las piezas más regulares del plantel durante la campaña.

La jornada también dejó participación chilena en otros encuentros, con Ben Brereton Díaz siendo titular en el empate del Derby County y Lawrence Vigouroux defendiendo el arco del Swansea City en una ajustada victoria. No obstante, fue Núñez quien volvió a destacar, confirmando su gran presente y reafirmando su crecimiento en el exigente fútbol inglés.

