Marcelino Núñez vuelve a lucirse en Inglaterra y asiste en la goleada del Ipswich Town

Marcelino Núñez continúa consolidando su gran presente en Inglaterra. Este sábado, el mediocampista chileno aportó una asistencia en la victoria por 3-0 del Ipswich Town ante Coventry City, en duelo correspondiente a la 19ª fecha de la EFL Championship, reafirmando su influencia en el mediocampo del cuadro azul.

El ex Universidad Católica fue titular y respondió con una actuación de alto nivel, coronada con un preciso pase que dejó a George Hirst en posición perfecta para anotar el segundo tanto del encuentro a los 60 minutos. Antes, Sindre Walle Egeli había abierto la cuenta a los 43', mientras que Iván Azón cerró la goleada en el tiempo añadido (90+5'). Con este resultado, el Ipswich escaló al cuarto puesto con 31 unidades, manteniéndose firme en la lucha por los puestos de ascenso.

La jornada también tuvo presencia de otros chilenos en la categoría. Ben Brereton Díaz vio acción hasta el minuto 66 en la caída 3-1 de Derby County ante Leicester City. Los “zorros” resolvieron el partido en una brillante primera mitad, donde anotaron Bobby De Cordova-Reid (8'), Oliver Skipp (15') y Jordan James (31'). Sondre Langas descontó para los dueños de casa, que quedaron en el 15° puesto con 26 puntos.

En tanto, el portero Lawrence Vigouroux mantuvo el arco en cero en la victoria del Swansea City por 2-0 sobre Oxford United. Los goles de Marko Stamenic (40') y Josh Tymon (45+4') permitieron al conjunto galés trepar al vigésimo lugar de la tabla.

La próxima semana traerá nuevos desafíos para los chilenos en la Championship: Swansea City recibirá a Portsmouth, Ipswich Town enfrentará a Stoke City, y Derby County buscará recuperarse ante Millwall.

