Marcelino Núñez sufre lesión en el Norwich y podría ser baja en Chile para los partidos ante Brasil y Uruguay

En septiembre, la Selección chilena disputará los partidos ante Brasil y Uruguay por el cierre de las Clasificatorias para el Mundial 2026.

Para esos partidos ante la Verdeamarela y la Celeste, la Roja podría sufrir la baja del volante Marcelino Núñez, quien milita en el Norwich City de Inglaterra.

Es que el mediocampista nacional tuvo que ser reemplazado en el duelo del pasado sábado ante el Porsmouth, por la segunda fecha de la Championship. Si bien dio una asistencia, sufrió por problemas en el tobillo.

El elenco británico entregó el diagnóstico para el chileno, estimando que estará fuera del equipo hasta la fecha FIFA de septiembre. Sin embargo, no será operado, por lo que en el cuadro "canario" descartaron buscar un jugador en el mercado de fichajes para sustituirlo.

"Tenía algo de inflamación, intentó seguir jugando, pero no pudo. Lo revisamos y es realmente decepcionante, pero es cuestión de semanas, no de meses, esa es la buena noticia, ya que podría haber sido mucho peor", enfatizó el DT Liam Manning en conferencia de prensa.

De todas formas, la presencia del jugador formado en Universidad Católica en la nómina para los cotejos ante Brasil y Uruguay se ve complicada.

(Imagen: @marcelino_nunez26)

