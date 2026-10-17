Marcelino Núñez quedó fuera del parido con el Manchester City

Marcelino Núñez una vez más se quedó fuera de un partido del Ipswich Town, lo que coincide con su abrupta salida de la Selección Chilena en la gira que tuvo por Norteamérica y luego de la cual no ha vuelto a jugar en la Premier League.

El partido de este sábado 17 de octubre frente al Manchester City como visitante se presentaba como una oportunidad propicia de retomar protagonismo y ganar minutos ante el equipo que marcha puntero e invicto del torneo inglés.

El volante, según la información que proviene desde tierras británicas, obedece exclusivamente a su nivel competitivo y se descarta que tenga algún tipo de implicancia por el quiebre que tuvo con la Roja.

Los medios locales señalan que no hay indicios que hablen de una sanción del entrenador Gary O'Neil y que su no inclusión obedece a que se recuperaron tres jugadores estelares del mediocampo, como es el caso de Azor Matusiwa, Florentino Luis y Jack Taylor.

El próximo partido del Ipswich será el viernes 23 frente al Nottingham Forest, donde se verá si Núñez al menos entra en la plantilla de citados o su condición deportiva lo sigue alejando del protagonismo en su club.

PURANOTICIA