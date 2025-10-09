Marcelino Núñez pone como ejemplo a la UC al hablar por primera vez de su polémico fichaje en el Ipswich Town

En el mercado de fichajes del fútbol inglés, Marcelino Núñez fue protagonista y con polémica. El volante chileno dejó sorpresivamente el Norwich City para arribar al Ipswich Town, archirrival del cuadro "canario".

Una muestra de que esa movida no cayó nada de bien en los fanáticos del Norwich se dio el fin de semana pasado, cuando los hinchas en la derrota por 3-1 ante el Ipswich mostraron camisetas quemadas del jugador nacional.

Ahora, el formado en Universidad Católica se refirió sobre su polémico fichaje en la Championships de Inglaterra.

"Creo que lo entiendo, pero no soy de Inglaterra. Soy de Chile… Si volviera a mi país y jugara para los rivales de la Universidad Católica, sería diferente", reconoció en diálogo con Evening News.

Además, añadió: "Si un equipo viene, quiere ganar cosas y me da la oportunidad de jugar en la Premier League, entonces voy a aprovecharla… Llegar a Inglaterra fue un gran cambio, pero me adapté rápidamente".

Finalmente, expresó que: "Llegué con la mentalidad de demostrar mi talento y ganarme un puesto en el once inicial, aunque muchas veces fue difícil estar lejos de casa".

