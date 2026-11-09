Marcelino Núñez podría cambiar de equipo en el mercado de invierno europeo ante interés desde Turquía

Una temporada para el olvido está teniendo Marcelino Núñez, quien luego de un par de malas actuaciones perdió terreno con el Ipswich Town de Inglaterra.

Desde el inicio de la campaña, el chileno ha disputado apenas cuatro compromisos con la camiseta del cuadro azul y en Premier League ni siquiera ha sumado minutos después de la segunda fecha.

En ese contexto, el portal Turkish Football reveló que Trabzonspor, uno de los clubes más importante de Turquía, reactivó su interés por el chileno tras haberlo tenido en carpeta a mediados del año pasado, precisamente antes de su recalada en Ipswich Town.

De acuerdo con el citado medio, el volante estaría buscando abandonar el elenco británico debido a su escaso tiempo en cancha, lo que habría llevado al conjunto otomano a retomar las negociaciones con miras al mercado invernal europeo.

"Dada su situación actual en la plantilla, el Trabzonspor está evaluando tanto la opción de cesión con opción de compra como la transferencia definitiva para tantear la postura del Ipswich una vez que se abra el mercado de fichajes de enero", puntualizaron desde el citado medio.

(Imagen: @marcelino_nunez26)

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