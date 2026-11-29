Swansea se aferra a la ilusión de pelear por ascender a la Premier League.

Y lo hace ganando partidos como el de este domingo donde venció por 3-0 como local ante Cardiff, en el marco de la fecha 18 de la Championship.

En la escuadra ganadora nuevamente fue titular y buena figura el portero de la selección chilena Lawrence Vigouroux quien clausuró su arco ante las pocas arremetidas de Cardiff.

Los goles del elenco del chileno fueron de Joseph Opoku (15´), Ben Cabango (57’) y Žan Vipotnik (69’).

Con este triunfo, Swansea quedó en séptima posición de la Championsip, en zona de clasificación a los playoffs, con 30 puntos.

PURANOTICIA