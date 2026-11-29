Ayer en el empate a dos ante Deportes La Serena, el mediocampistas Arturo Vidal alcanzó la marca de los cien partidos disputados en Primera División con Colo Colo, club que lo formó y con el que debutó en el lejano 2005.

A raíz de esto, el "King" utilizó sus redes sociales para dejar un emotivo, recordando su estreno ante Deportes Melipilla de la mano de Marcelo Espina. "Lo recuerdo como si fuera ayer. Las lágrimas de mi madre al saber que lo habíamos logrado. Recién había cumplido 18 año", indicó.

El capitán del conjunto popular remarcó que "muchos me dijeron que era arriesgado volver, pero yo nunca lo puse en duda. Con los años, cada entrenamiento me exige un poco más. Y no les miento, cada vez el sacrificio y el dolor son mayores".

"Pero si supieran lo feliz que me hace entrar al camarín una hora antes del partido, ver la 23 colgada ahí y escucharlos alentar antes de salir a la cancha", añadió el histórico seleccionado nacional.

El oriundo de San Joaquín también tuvo palabras para los hinchas albos y afirmó que "sé que ustedes disfrutan verme jugar en el Monumental tanto como yo disfruto estar acá. Me lo hacen sentir día a día, en todas partes. Y qué lindo llegar a los 100 justo después de ganar mi quinto campeonato nacional con esta camiseta", puntualizó.

Para finalizar, Vidal proyectó su futuro en la institución, deslizando su deseo de convertirse en entrenador del Cacique. "No creo que llegue a los 200. ¿O quién sabe? Hoy como jugador, algún día quizás como técnico. Pero de seguro siempre como hincha", cerró.

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