Una amarga jornada vivió el delantero nacional Jordhy Thompson, quien volvió al gol pero no pudo evitar la derrota por 1-2 del Orenburg ante Rodina Moscú, por la fecha 16 de la Liga Premier de Rusia.

El chileno, quien estuvo presente durante todo el compromiso, fue el encargado de abrir la cuenta para el dueño de casa marcando desde el punto penal a los 41 minutos.

De esta manera, el atacante llegó a cinco anotaciones en el certamen del país euroasiático, donde además registra dos asistencias.

Sin embargo, su equipo fue incapaz de sostener el resultado y permitió que la visita tuviera una agónica remondada gracias a las conquistas de Mickaël Nade (80') y German Onugkha (85').

Con esta caída, el elenco del criollo firmó su cuarto partido en línea sin ganar en el torneo, estancándose en el décimo puesto con 17 puntos, dos por arriba de los puestos de playoffs por la permanencia.

El próximo sábado a las siete de la mañana, antes del extenso parón invernal, Orenburg visitará al Akron Tolyatti.

PURANOTICIA