Marcelino Núñez fue titular en la goleada y eliminación del Ipswich Town de la Copa de la Liga inglesa

Marcelino Núñez tuvo un amargo regreso a la titularidad en Ipswich Town, elenco que sufrió una dura derrota por 2-4 ante Arsenal y se despidió en tercera ronda de la Copa de la Liga (Carabao Cup).

El chileno arrancó el partido con el pie izquierdo, ya que a los cinco minutos perdió un balón en medio terreno que terminó en un rápido contragolpe capitalizado por Max Dowman en favor de la visita.

La escuadra azul no reaccionó y esto fue aprovechado por los "gunners", que aumentaron las cifras a través de Chukwunonso Madueke (15'), tras una presión alta en la salida del rival desde su arco.

Con el correr del encuentro, los locales se fueron asentando de mejor manera en la cancha y el propio volante criollo participó en un par de acciones de peligro que no pudieron concretar (25' y 33').

Sin embargo, el vigente campeón de la Premier League retomó el control del cotejo y en el arranque de la segunda fracción aumentó las cifras con anotaciones de Dowman (46') y Mikel Merino (57').

Poco después, Anis Mehmeti (62') descontó y en los descuentos apareció Chuba Akpom para estrechar aun más las cifras para el equipo del futbolista nacional, quien no fue sustituido, completando así su segundo partido completo en la actual temporada, después de dos suplencias al hilo por la liga inglesa.

Cabe señalar que Núñez y compañía volverán a la cancha este sábado a las 11:00 horas para enfrentar a Everton por la quinta fecha de la Premier League.

(Imagen: @marcelino_nunez26)

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