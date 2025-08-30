Marcelino Núñez fue aclamado por la hinchada en agónico empate de Ipswich

Tras protagonizar un bullado fichaje en la EFL Championship, el mediocampista nacional Marcelino Núñez fue presentado en sociedad como flamante refuerzo del Ipswich Town, archirrival de su anterior equipo, Norwich City.

El chileno apareció en el estadio Portman Road en la previa del encuentro ante Derby County recibió la ovación de cerca de treinta mil hinchas, en una jornada que donde su nuevo conjunto festejó en el epílogo una igualdad a dos ante los carneros.

Si bien sus compañeros se pusieron por delante en el marcador gracias a Jacob Greaves (33'), la visita reaccionó en el complemento y con las anotaciones de Carlton Morris (50') y Rhian Brewster (70') dio tanteador, pero con un penal en los descuentos, Jack Clarke firmó la paridad (90+16').

En paralelo, el atacante Ben Brereton Díaz, pretendido precisamente por el Derby County, no fue convocado para el partido que terminó en empate a dos entre su Southampton y Watford.

Para el cuadro de "Big Ben" convirtieron Cameron Archer (10') y Ryan Manning (78'), mientras que las avispas emparejaron las cifras a través de Kwadwo Baah (65') y Nestory Irankunda (81').

Por su parte, el portero Lawrence Vigouroux mantuvo su arco en cero en la victoria por 2-0 del Swansea City sobre Sheffield Wednesday. Zan Vipotnik (50') y Ronald (81') abrochar el triunfo.

Este resultados le permitió a los cisnes escalar hasta la séptima ubicación con siete puntos, dos por arriba del Southampton, decimotercero con cinco unidades. Ipswich Town, en tanto, quedó vigésimo con tres unidades.

