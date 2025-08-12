Marcelino Núñez anotó un gol en triunfo y avance del Norwich en la Carabao Cup en Inglaterra

Gran jornada la de este martes para Marcelino Núñez y el Norwich City en Inglaterra. Es que el volante chileno anotó un gol en el triunfo por 2-1 ante el Watford, por la primera ronda de la Carabao Cup.

El formado en Universidad Católica anotó el segundo tanto de su escuadra a los 24 minutos, con un tremendo potente remate que no pudo ser controlado por el meta rival.

Consignar que esta fue la primera diana del mediocampista nacional con su escuadra en la temporada 2025-2026 del balompié británico.

El conjunto "canario" abrió el marcador tempranamente a los 10', por medio de Josh Sargent, mientras que en el complemento, a los 68', Kwadwo Baah puso el descuento.

Con esta victoria, el Norwich de Núñez avanzó a la segunda fase de la Copa de la Liga inglesa, donde podría enfrentar a un rival de la Premier League.

VIDEO:

(Imagen: @marcelino_nunez26)

