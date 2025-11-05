Manuel Pellegrini y opción de dirigir a la Selección Chilena: "Ya veremos en el futuro"

Manuel Pellegrini y el Real Betis se alistan para enfrentar este jueves al Olympique de Lyon por una nueva jornada de la UEFA Europa League.

Este miércoles, en la conferencia de prensa previa, al técnico chileno le consultaron por un tema que se viene hablando desde hace rato: la opción de dirigir a la Roja de cara al siguiente proceso rumbo al Mundial de 2030.

En ese sentido, un periodista le consultó si ha recibido una propuesta formal para asumir en el combinado nacional, y el "Ingeniero" respondió que "es un tema que no quiero tocar en este momento. Todos estamos centrados en mañana contra Olympique Lyon".

"Ya veremos en el futuro en el momento adecuado hacia dónde nos va a llevar. Nadie sabe lo que va a pasar ni puede adivinar su futuro. Por ahora estamos en el Betis pendientes del partido de mañana. Termino el contrato en junio y en el momento adecuado veremos cuál será el camino a seguir, tanto del club como mío", añadió.

Sobre si está dispuesto a recibir una oferta y analizar la opción de la Roja, sostuvo que "voy a insistir con la misma respuesta: estamos preocupados del partido de mañana. Veremos lo antes posible para definir el futuro, que también lo he dicho, no depende solamente de mí".

Cabe consignar que el partido entre el Real Betis y el Olympique Lyon, por la cuarta fecha de la fase liguera de la Europa League, está programado para las 17:00 horas de este jueves en el estadio La Cartuja.

