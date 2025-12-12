Manuel Pellegrini y el mercado de pases: "Estoy muy contento con el plantel"

Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, destacó la contundente actuación que tuvieron sus dirigidos en el triunfo por 3-1 sobre Dínamo de Zagreb en UEFA Europa League, certamen donde los verdiblancos aseguraron, al menos, la clasificación a la ronda de playoffs.

En rueda de prensa, el entrenador remarcó que "hicimos un partido muy completo, un primer tiempo donde controlamos el ritmo del partido, los presionamos bien y pudimos marcar tres goles, y un segundo tiempo donde intentamos controlar un poco más el balón, bajar el ritmo, jugamos muchos partidos y desgraciadamente nos hicieron ese gol a balón detenido en el último minuto".

"Tuvimos un par de oportunidades pero me deja contento en términos generales el partido y la madurez del equipo para conseguir los tres puntos", complementó el adiestrador del elenco heliopolitano.

Asimismo, el "Ingeniero" indicó que al rival "le costó tener el control del balón porque hicimos una buena presión. Los primeros diez minutos fueron más parejos, pero a partir del minuto 10 o doce aumentamos el ritmo, la intensidad y les costó mucho tener el balón. Si le dejas jugar, saben jugar y son peligrosos".

Con respecto al objetivo de los andaluces en el certamen, el DT avisó que "vamos a buscar estar entre los ocho primeros para ahorrarnos ese par de partidos. En ese aspecto, la fase de grupos es mejor que la del año pasado, pero el año pasado solo perdimos un partido y llegamos a la final. Es buen momento para ratificarlo en las tres competiciones que estamos inmersos".

Por último, Pellegrini descartó -al menos de momento- referirse a posibles incorporaciones para el mercado invernal europeo. "Por ahora no estoy involucrado en ese tema. Hay que tratar de sacar los partidos en adelante. Buscaremos los tres puntos en Vallecas. Hay un plantel que tan mal no lo ha hecho. Es un plantel que ha respondido y ya veremos el futuro, las alternativas y posibilidades", sentenció.

