Manuel Pellegrini y debut de Real Betis en la Conference League: "La ilusión, ambición y exigencia hay que tenerla siempre"

Luego de su ajustada victoria del fin de semana sobre Espanyol, el Real Betis de Manuel Pellegrini tiene todo listo y dispuesto para enfrentar este jueves al Legia de Varsovia, en su estreno en la fase liguera de la UEFA Conference League.

En conferencia de prensa, el "Ingeniero" fue consultado respecto a la principal prioridad que tendrá el equipo verdiblanco en esta temporada, dejando en claro que, si bien, no piensan descuidar el plano internacional, el foco está puesto en La Liga.

En ese sentido, el chileno subrayó que "es muy claro, hay una fase de clasificación, clasificar del 1º al 8º es exactamente lo mismo, clasificar del 9º al 24º es lo mismo, no clasificar ya sería malo. Si hay un momento en que tenemos peligro de no clasificar, a lo mejor tenemos que darle prioridad a esta competencia sobre La Liga. En La Liga los puntos que se pierden no se recuperan".

"Uno se mete mucho en la competencia europea, que atrae mucho, y después cuando queda fuera, que puede pasar en cualquier momento, estás en puestos de descenso o en mitad de la tabla en La Liga porque de jueves a domingo pasan factura los partidos. La Liga va a ser siempre prioridad. Si estamos en cuartos de final o semifinal a lo mejor podemos intentar darle más alternativa, pero irá dándole el tiempo. Después con la Copa del Rey a ida y vuelta hay que llegar lo más arriba posible", complementó el estratego.

Sobre las posibilidades de su equipo en el certamen continental, el DT puntualizó que "la ilusión, la ambición y la exigencia hay que tenerla siempre. Pero en el primer partido es un error muy grande pensar que podemos ser finalistas de la Conference cuando ni nos hemos clasificado en la fase de liga. Tenemos que ir por etapas, hay que intentar clasificarse y dado ese paso en partidos de ida y vuelta que puede pasar cualquier cosa intentar llegar lo más lejos posible".

En cuanto a su rival, el adiestrador del cuadro heliopolitano sostuvo que "espero jugar ante un equipo grande de Polonia y los equipos grandes lo son en todas las ligas, saben jugar, salen a buscar el partido en su casa y no creo que sea casualidad que le ganara al Aston Villa. Por eso digo que cuando uno se plantea objetivos tan distantes del día de hoy es muy difícil poder predecir qué va a pasa".

Por último, Pellegrini abordó los cambios que tendrá en el once inicial, en una semana donde además se jugará al clásico andaluz frente a Sevilla. "Aunque esté el derbi a la vuelta de la esquina o fuera con el colista de La Liga, haría igual. Haremos rotaciones, como hacemos siempre. Los equipos que tienen que jugar tres competiciones, si no tienen un plantel equilibrado que puedan hacer rotaciones es muy difícil que no haya lesionados y que puedan aspirar a algo", sentenció.

PURANOTICIA