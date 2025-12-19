Manuel Pellegrini tras triunfo de Betis sobre Real Murcia: "Me voy muy tranquilo porque el objetivo era clasificar"

El chileno Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, expresó su conformidad luego del exigente triunfo por 2-0 sobre Real Murcia que le permitió a sus dirigidos avanzar a paso firme a octavos de final de Copa del Rey.

En conferencia de prensa, el "Ingeniero" aseguró que "me voy muy tranquilo porque el objetivo era clasificar y clasificamos. Me voy también muy contento porque sin haber hecho un buen primer tiempo, supimos arreglar el segundo donde prácticamente tuvimos el control absoluto del partido. Me voy contento porque ganamos después de una semana que venimos con muchísimos partidos y el equipo sigue competitivo en estas competiciones".

Respecto al desarrollo de las acciones ante el elenco pimentonero, el estratego detalló que "tuvimos un balón muy dividido el primer tiempo. Lo tuvimos poco. Cuando lo teníamos, lo perdíamos muy fácil. Entonces, claro, el Murcia es un equipo que juega bien con el balón en los pies y que, si bien quizás no llegaba tanto, tuvo algunas llegadas muy peligrosas. En el segundo tiempo le pasamos a nosotros el control del balón y cambió absolutamente la característica del equipo".

En cuanto al rival, el adiestrador del conjunto sevillano admitió que "me esperaba un partido difícil porque había visto partidos del Real Murcia y en toda esta última etapa venía mejorando mucho. Venía con cuatro triunfos a pesar de la última derrota que tuvo aquí en casa".

Además, alabó a la fanaticada rival. "La verdad es que juntar 30.000 personas en un equipo de esa división que trata de jugar también muy bien al fútbol creo que es un mérito tanto de la hinchada como del equipo. Así que me alegro mucho por ello, van en el camino correcto. Pero siempre supusimos que iba a ser un rival muy difícil", puntualizó.

Por último, de cara al duelo del domingo ante Getafe, el último del año, Pellegrini indicó que "jugamos en casa y estamos intentando posicionarnos en lugares para Europa la próxima temporada. Pero creo que tenemos que saber ir partido tras partido en las tres competiciones que estamos y eso es lo que yo más valorizo en esta primera etapa del año, porque seguimos vigentes en las tres".

