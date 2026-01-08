Colo-Colo le dedicó emotivas palabras a Vicente Pizarro quien fue oficializado en Rosario

Una emotiva despedida le dedicó Colo-Colo al mediocampista Vicente Pizarro, quien dejó el club en el que se formó y donde llegó a ser capitán para transformarse en jugador de Rosario Central.

A través de redes sociales, desde el Cacique le señalaron al volante que "dejaste huella defendiendo estos colores con el compromiso y orgullo que solo un colocolino puede tener".

"Llegaste como un niño con un tremendo futuro, creciste con ADN albo y hoy te vas como referente de este club y 6 títulos. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. El Monumental siempre será tu casa 'Vicho' querido", expresaron desde Macul.

A su vez, el elenco argentino le dio la bienvenida al centrocampista, destacando su paso por el conjunto popular, donde ganó seis títulos y convirtió trece goles en 171 partidos, además de su presente como seleccionado nacional.

En el cuadro "canalla" Pizarro se reencontrará con el ex DT de los albos Jorge Almirón, además compartirá camarín con Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022.

PURANOTICIA