Lucas Pratto en su arribo a Coquimbo Unido: "Siempre seguí la liga chilena"

Coquimbo Unido, actual campeón de la Liga de Primera, dio uno de los grandes del mercado nacional con el fichaje del delantero argentino Lucas Pratto, ex jugador de Universidad Católica y campeón de la Copa Libertadores con River Plate, quien ya se integró al cuadro pirata.

En conversación con los medios oficiales del club, el atacante de 37 años aseguró estar "muy contento de llegar a un club que está en pleno crecimiento, que ha logrado su título más importante en la historia, así que la verdad es que estoy muy feliz de estar acá".

Al ser consultado sobre su conocimiento del elenco aurinegro, el trasandino sostuvo que "a medida que pasaron los años, empecé a conocer que han jugado Copa Sudamericana, le ha ido bien, y estos últimos años han sido muy buenos para lo que es el club a nivel deportivo".

Pero eso no es todo, ya que además reveló el rol que jugó un futbolista nacional para tomar su decisión. "Antes de venir tuve un compañero en Sarmiento que se llamaba Iván Morales y seguimos mucho la campaña de la liga chilena. Hablábamos mucho de cuán bien estaba jugando con Coquimbo y lo pronto que iba a salir campeón, cuatro o cinco fechas antes", precisó.

Además, el "Oso" remarcó que "siempre seguí la liga chilena, obviamente por mi paso después de Católica, y este último año la verdad que el club arrasó y le fue excelente, así que feliz de estar en el mejor equipo del momento".

De cara a la temporada 2026, Pratto enfatizó que al margen de pelear el campeonato y tener un buen desempeño en Copa Libertadores "lo más importante es que Coquimbo siga creciendo, siga compitiendo al más alto nivel a nivel nacional y que empiece a competir también a nivel internacional bien, como lo hizo en la Sudamericana hace algunos años".

