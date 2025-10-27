Manuel Pellegrini: "Que Chile quiera que sea su entrenador es un orgullo"

Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, respondió sobre la posibilidad de ser el nuevo entrenador de la Selección nacional, esto luego de que desde la Federación de Fútbol de Chile reconocieran el interés por contar con los servicios del "Ingeniero".

Fue hace unos días que el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, señaló a radio Cooperativa que "desde el punto de vista de la realidad o no, la pregunta hay que hacérsela a la persona. De que nosotros tenemos interés, es una realidad. Más allá del nombre particular, es tener un técnico del más alto nivel para dirigir el proceso".

Ante esto, fiel a su estilo, el estratego de 72 años admitió "que Chile quiera que sea su entrenador es un orgullo porque es mi país. Hemos tocado muchas veces el tema, pero no tiene nada que ver con mi renovación acá. No he leído la noticia, pero no tiene mayor trascendencia, aunque siempre es un orgullo que uno tenga uno tenga esa posibilidad con su país".

En otro ámbito de cosas, el DT anticipó el duelo de este lunes con Atlético de Madrid. "Esperamos hacer un buen partido ante un rival con el que estamos luchando en la clasificación. No es un partido trascendental, pero sí son tres puntos muy importantes. No sé si será un punto de inflexión, pero sí que es un partido importante", puntualizó.

Consultado sobre posibles ajustes en la manera de afrontar el encuentro ante los colchoneros, el adiestrador del elenco verdiblanco remarcó que "nosotros no cambiamos nuestro fútbol, tratamos de imponer el nuestro. Buscamos mantener una unidad futbolística siempre en los partidos. No por ganar los partidos anteriores se va a ganar el siguiente. Eso son sólo estadísticas".

