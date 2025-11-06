Manuel Pellegrini: "Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial"

En la antesala al partido de este jueves entre el Betis y el Olympique de Lyon por la Europa League, Manuel Pellegrini puso mesura al ser consultado sobre la opción de dirigir a la Selección chilena, que busca nuevo entrenador para el siguiente proceso.

Sin embargo, en entrevista con el prestigioso diario francés L'Equipe, el estratego nacional fue más allá y aseguró que su deseo es retirarse de la actividad como técnico de la Roja en una cita planetaria.

"Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial", reconoció el "Ingeniero", quien desde hace rato está siendo vinculado al Equipo de Todos.

Consignar que Pellegrini vence contrato con el Betis en junio del próximo año y las partes mantienen suspendidas las negociaciones para una eventual renovación.

En tanto, la Federación de Fútbol de Chile ya busca un técnico para la Roja una vez que finalice el interinato de Nicolás Córdova tras los amistosos de la fecha FIFA de noviembre ante Rusia y Perú.

