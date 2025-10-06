Manuel Pellegrini explotó contra árbitro a pesar de épico triunfo del Betis: "Una decisión absurda"

El Betis de Manuel Pellegrini obtuvo un épico triunfo por la Liga española. El cuadro verdiblanco derrotó por 2-1 al Espanyol en un partido donde el portero Pau López tapó un penal en los minutos adicionales, en el 106.

Con la victoria, el elenco del técnico chileno se ubicó en el cuarto lugar, a seis puntos del líder Real Madrid, y quedó en puestos de Champions League.

Pese al triunfo, el "Ingeniero" explotó en conferencia de prensa, debido a que no quedó nada de conforme con el desempeño del árbitro.

"Que el VAR intervenga es una cosa y que el árbitro no tenga la personalidad de pensar que no es penal o mantener su decisión es más importante. El único culpable es el árbitro", lanzó el estratego nacional.

"No sé si tuvo personalidad para el tramo final del partido. Sé que estaba dos minutos pasado el partido de la hora y que es un balón que el delantero empuja al defensor. Es una pelota que no va con sentido a portería. Más que las cosas generales, una cosa puntual pudo decidir un resultado", añadió.

Además, agregó: "El segundo tiempo creo que fue absolutamente nuestro, solo un error de aberración que cobrara el arbitro ese penal pudo haber igualado el partido. Por suerte, Pau lo atajó".

Por último, Pellegrini confesó que no quiso ver el penal sancionado: "Para mí no había sido penal, han empujado al jugador. Ni el VAR debía intervenir ni luego el árbitro decidir pitar. No vi el penalti, me fui para dentro porque seguramente me hubieran expulsado. Creo que era una decisión absurda. Por suerte no nos costó dos puntos".

