Manuel Pellegrini estaría en la lista de la ANFP para dirigir la Selección

Más de un mes ha transcurrido desde la renuncia de Eduardo Berizzo como técnico de la Selección chilena y aún no hay luces de quién podría ser el futuro entrenador de la Roja, pensando tanto en la Copa América del próximo año como en las Clasificatorias al Mundial de 2026.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, ha reiterado en varias ocasiones que en Quilín se tomarán con calma la decisión. Sin embargo, según informaron en DSports Chile, en el ente rector del fútbol criollo manejan un listado de cinco candidatos, donde un nombre destaca por sobre todos.



Hablamos de Manuel Pellegrini, quien tiene contrato con Real Betis hasta 2026 y si bien ha deslizado su intención de tomar el mando del Equipo de Todos, también ha insistido en que respetará su vínculo con el cuadro verdiblanco.

Un poco más atrás aparece el ex DT de Perú, Ricardo Gareca, quien ha sonado con fuerza durante las últimas semanas y hasta el propio Milad reconoció que es una de las cartas que están barajando.

Las otras alternativas en carpeta serían Matías Almeyda -con quien se negoció previo a la llegada de Berizzo, Gabriel Heinze (ex Newell's Old Boys), Jorge Almirón (ex Boca Juniors) y el actual interino del combinado nacional, Nicolás Córdova.

