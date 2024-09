Manuel Pellegrini está a solo 10 victorias de convertirse en el técnico con más triunfos en la historia del Betis

El Betis de Manuel Pellegrini recibirá este miércoles al Getafe por una nueva jornada de la Liga española, en la que será una buena oportunidad para el técnico chileno de acercarse a un importante récord.

Es que el "Ingeniero" está a diez victorias de convertirse en el entrenador con más triunfos en la historia del club.

Por eso, en la conferencia de prensa de este martes, al estratego del cuadro verdiblanco le preguntaron sobre ese tema y se mostró positivo.

"Si estoy a diez triunfos del récord, espero quedar a nueve ganándole al Getafe el día miércoles, con eso estamos todos felices. Luego veremos semana tras semana en qué terminamos", respondió el DT nacional.

Sobre el rival, sostuvo: "Getafe tiene unas características claras, un equipo rocoso, de mucho juego directo, de mucha falta, así que tenemos que estar muy concentrados en no dar ventaja en el aspecto defensivo y tener la creatividad para hacerle daño".

Además, se refirió a la Champions League, que no la jugará esta temporada al no clasificar con el conjunto sevillano: "A ningún técnico del mundo no le puede gustar jugar la Champions. Después, hay una realidad económica y deportiva que hay que tener clara, para que cuando no se alcancen los objetivos, no considerarlo un fracaso. En estas cuatro temporadas hemos tratado de tener muchísima ambición para llegar siempre a lo más arriba posible, limitado por el tema económico, pero siempre hay un plantel que sabe responder".

Por último, Pellegrini comentó que "no tenemos ningún objetivo en mente, ni ganar la Conference League, ni llegar a la Champions League, ni salir campeón de La Liga, nosotros tenemos que tratar de ganar partido a partido y demostrar cada fin de semana para qué estamos capacitados, esa es la única manera de poder lograr algo importante, con un plantel equilibrado y ambicioso".

