Manuel Pellegrini dice que uno de los logros más grandes de su carrera fue "cambiar mi carácter"

Después de eliminar a la Fiorentina en Italia y llevar al Betis a una histórica final en la Conference League, la primera definición del cuadro verdiblanco en un torneo europeo, Manuel Pellegrini es la gran sensación en España.

El técnico chileno tiene a todos en suelo hispano rendidos a sus pies, y en medio de las efervescentes celebraciones, el "Ingeniero" se dio un tiempo para recordar un punto que clave para su exitosa trayectoria.

"Quizás uno de los grandes logros de mi carrera fue cambiar mi carácter. Un carácter muy explosivo, que no sabía mantener quizás la tranquilidad en momentos complicados", reconoció el DT nacional en conversación con 'El Larguero' de la Cadena Ser, sobre sus primeros años como entrenador en Chile.

"Después de un inicio de carrera (en Chile) me fui a Ecuador, donde estuve solo, donde me dediqué a prepararme no solo futbolísticamente, sino desde el punto de vista grupal, de personalidades", añadió sobre su paso por Liga Deportivo Universitaria de Quito en 1999.

Además, agregó: "Aprendí a dominarme, a entender que si uno no controla las situaciones o las decisiones que va a tomar bajo nerviosismo o bajo tensión, van a ser siempre equivocadas, así que una cosa es lo que uno demuestra porque ha aprendido a controlarse, y lo otro es lo que uno siente interiormente".

