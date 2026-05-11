Manuel Pellegrini defiende su gestión en el Betis con cifras ante las críticas de la prensa

Manuel Pellegrini y el Real Betis atraviesan un escenario paradójico en España. Pese a que el equipo se mantiene en la quinta posición de La Liga —en plena lucha por un cupo a la Champions League—, la prensa local ha arreciado en críticas debido al rendimiento futbolístico en la segunda rueda del torneo. Ante este panorama, el técnico chileno decidió abandonar el tono conciliador y defender su gestión con cifras en mano.

"Ha sido una segunda parte de la temporada un tanto convulsa en cuanto a resultados que a lo mejor no va muy de la mano con la estadística, pero las matemáticas sí son exactas", disparó el estratega en conferencia de prensa. Para el "Ingeniero", el ruido mediático no coincide con la realidad de la tabla: "Se hace autocrítica y se hacen evaluaciones. Si estamos quintos, tan mal no habrá sido este semestre. Creo que vamos terceros en puntaje en la segunda vuelta, una segunda vuelta que ha sido solamente motivo de críticas", expresó con firmeza.

El foco de los cuestionamientos ha apuntado a la planificación de la plantilla, punto que Pellegrini no dejó pasar, recordando que el club ha roto techos de cristal bajo su mando. "Entiendo perfectamente que la planificación sea una crítica fuerte si el equipo termina 10º ó 12º. Cuando el equipo vuelve a clasificar, cuando llega por primera vez en su historia a cuartos de final de la Europa League y de la Copa del Rey, habría que revisar a lo mejor las críticas más que la planificación", añadió.

Además, el técnico apeló a su dilatada y exitosa trayectoria en el fútbol europeo para poner en perspectiva el presente del cuadro bético: "He dirigido en España doce años y hemos clasificado las doce para Europa. Hay que saber valorar la altura".

Finalmente, el Betis deberá refrendar estas palabras en la cancha este martes, cuando enfrente al Elche del atacante chileno Lucas Cepeda. Pese a la diferencia en la tabla, Pellegrini no se confía del rival colista. "Está en una posición inconfortable. Es mucho más difícil porque se juega la vida para mantener la categoría. Hay que hacer un gran partido para ganar", sentenció el DT, quien busca blindar su zona de clasificación europea en una semana clave.

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