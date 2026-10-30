Manuel Pellegrini anticipa reencuentro con Málaga y advierte: "Nuestra obligación es salir a ganar"

Manuel Pellegrini vivirá este sábado un encuentro especial. El Real Betis recibirá al Málaga por la Liga española, en un compromiso que marcará el reencuentro del entrenador chileno con el club al que dirigió entre 2010 y 2013, etapa en la que dejó una importante huella en la institución.

En la antesala del encuentro, el estratega nacional fue consultado por el vínculo afectivo que mantiene con el conjunto malagueño. Sin embargo, el técnico dejó en claro que, una vez iniciado el partido, las emociones quedarán de lado.

"Pasé tres años inolvidables en Málaga y le tengo un gran cariño a la institución, porque forma parte de mi pasado. Pero a la hora del partido, lo que uno estima al club con el que se enfrenta lo tiene que dejar de lado; nuestra obligación es salir a ganar", expresó el "Ingeniero" durante la conferencia de prensa de este viernes.

Asimismo, Pellegrini descartó cualquier exceso de confianza por la posición que ocupa su rival en la clasificación, donde marcha como colista de la competencia: "Es un equipo que juega bien pese a la posición que tiene en la clasificación".

En otro tema, el exentrenador del Real Madrid respaldó la decisión de suspender el encuentro frente al CD Artístico Navalcarnero, correspondiente al debut del Betis en la Copa del Rey, debido al fatal accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda, en Toledo. Al respecto, señaló: "Una vez que se suspendió el partido, lo más lógico era aplazarlo para la semana del parón de selecciones en lugar de forzarlo para jugarlo al día siguiente".

Finalmente, al referirse a la reprogramación del compromiso para el próximo 12 de noviembre, Pellegrini consideró que se trata de una fecha adecuada, aunque advirtió que tendrá algunas bajas por los llamados a sus respectivas selecciones: "Era la mejor fecha disponible para intentar pasar a la siguiente ronda, aunque sabemos que nos van a faltar jugadores debido a los que estarán convocados en sus respectivas selecciones".

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