Manuel Mayo y la opción de Juan Martín Lucero en la U: "Ese nivel de jerarquía es el que es el que buscamos"

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, tomó la palabra este martes en medio de la presentación del entrenador Francisco Meneghini y se refirió al armado del plantel para la temporada 2026.

En ese sentido, el dirigente hizo frente a los rumores sobre el presunto interés que tendría el conjunto laico en Juan Martín Lucero, delantero argentino de Fortaleza que tuvo un recordado paso por Colo-Colo en 2022 antes de su abrupta salida.

"Hablar de nombres propios no es conveniente, pero cuando me mencionas un nombre así (Lucero), lógicamente que ese nivel de jerarquía es el que es el que buscamos y es el que estamos convencidos de que necesita este club", apuntó.

En esa misma línea, el directivo sostuvo que "lo que está claro es que vamos a reforzar con delanteros. Tenemos que traer jugadores de jerarquía con distintas características. Al menos vamos a reforzar con dos o tres jugadores importantes en esa zona".

Por otra parte, sobre la opción de sumar a Eduardo Vargas, el personero azul explicó que "me parece que ya saben lo que opino, dentro de lo que significa para el club, sigo pensando igual que lo que dije. Cualquier cosa que diga, va a entorpecer. No fue bueno lo que se habló a mitad de año, no quiero entrar en eso de nuevo, quiero llevar todo puertas adentro y ojalá se den las cosas".

El volante paraguayo Lucas Romero, futbolista de Recoleta FC que fue vinculado a la U, también fue tema obligado para Mayo. "Por lo general suenan más en otros lados porque nosotros manejamos todo de forma hermética. Yo digo un nombre y va a afectar esa negociación. Entiendo al periodismo, al hincha que está impaciente", respondió.

Por último, subrayó que "esperamos que el plantel esté lo antes posible, pero no por eso queremos tomar malas decisiones. Estamos trabajando para que estén el primer día de la pretemporada y para eso estamos trabajando, esperemos tener buenas noticias de aquí al fin de semana. Pero sabemos que hasta la cuarta fecha del campeonato está abierto el libro de pases".

PURANOTICIA