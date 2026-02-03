Malas noticias para el Team Chile: Henrik Von Appen se perderá los Juegos Olímpicos de Invierno tras sufrir grave accidente

Malas noticias para el Team Chile de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Es que este martes se confirmó que el esquiador nacional Henrik Von Appen no podrá disputar el evento, debido a un grave accidente que sufrió en la Copa del Mundo de Crans-Montana, en Suiza.

El deportista nacional sufrió una caída a alta velocidad con impacto directo contra las mallas de protección en la reciente cita planetaria, el cual le provocó múltiples lesiones, entre ellas, una "laceración facial que requirió de suturas y una lesión tipo asa de balde del menisco interno de la rodilla derecha", según informaron desde el Comité Olímpico de Chile.

El criollo fue evaluado por equipos médicos en Suiza e Italia y luego del análisis clínico y de imágenes, desde la Federación Nacional de Esquí y Snowboard de Chile decidieron suspender su participación en la cita de los cinco anillos.

"Hicimos todo lo posible, pero el daño es demasiado grande y demasiado cerca de las carreras olímpicas como para poder competir por medallas y no solo participar", expresó Von Appen desde Italia.

"Estos Juegos han sido mi gran objetivo durante los últimos cuatro años, hemos trabajado durísimo para estar esquiando al más alto nivel en Copas del Mundo con impresionantes resultados, pero este deporte es así, tiene sus riesgos y uno si quiere pelear por las posiciones de punta tiene que estar dispuesto a aceptarlos", añadió.

Consignar que los Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollarán del 6 al 22 de febrero en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo.

