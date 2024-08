"Malas decisiones", "inmadurez" y lío de representantes: Cristóbal Campos desclasificó los motivos de su salida de U. de Chile

Cristóbal Campos tuvo una bullada salida de Universidad de Chile a fines de 2023, y a pesar de que ya han pasado varios meses, el portero no olvida su polémica partida.

En entrevista con el canal de Youtube de Rodrigo Cabello, el golero, quien actualmente milita en San Antonio Unido, profundizó en su abrupto adiós del conjunto estudiantil y aseguró que hubo un lío de representantes que influyeron en el tema.

"Hay muchos factores que me han jugado en contra, como lo que ha sido el tema de los representantes. Bueno, mi salida también tiene que ver un poco por no querer continuar con un representante X", reconoció el cancerbero.

A ello añadió que "hoy en día, con el poder que tienen sobre situaciones a nivel club, se te hace difícil combatir eso, de no aclarar tu camino por tus acciones y tu rendimiento, de buscar otras maneras de seguir creciendo. Hay mucho poder sobre cada situación de cada persona".

También sostuvo que "hoy en día es muy evidente lo que sucede en los clubes. Estar en un club ya no pasa por un tema de rendimiento, talento o porque un jugador tenga nivel o no. Cuando se ejerce un poder por sobre una institución o club, es muy difícil combatirlo desde tus armas".

Por último, Campos confesó que "tomé malas decisiones, actos de inmadurez de tener un rol grande en el club que me tocó estar desde muy pequeño. Asumí cosas muy importantes, como es llevar y representar a la U, creo que me jugaron mucho en contra. Soy muy transparente en eso, porque uno tiene que asumir y reconocer cuando comete errores, yo lo he tratado de hacer en este último tiempo, porque no todo lo que hacemos está bien. No todo lo que uno controla lo hace de buena manera".

