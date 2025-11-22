Mal regreso de Brereton y Vigouroux a la Championship

Ben Brereton y Lawrence Vigouroux terminaron con saldo positivo sus participaciones con la selección chilena en su expedición en Rusia.

El atacante convirtió un gol en el triunfo ante Perú, y el portero fue titular -con buenas actuaciones- ante los del Rímac y frente a Rusia.

Pero el regreso de ambos a sus clubes en la Championship este sábado no fue bueno.

Ben Brereton tuvo una amarga titularidad de regreso a Derby County que acabó con una derrota como local ante Watford por 3-2.

El equipo del chileno llegó a estar 2-0 arriba gracias a los goles de Dion Sanderson (36’) y Sondre Langas (54’), pero Brereton fue amonestado al minuto 58 y poco después la visita descontó mediante Luca Kjerrumgaard (61’).

Brereton fue reemplazado a los 70 minutos y vio desde la banca la remontada forastera en el final, con doblete de Edo Kayembe (85´ y 88’).

Lawrence Vigouroux, en tanto, también vivió un duro retorno al ser titular en la caída de Swansea por 3-0 ante Bristol City.

Robert Dickie (4’), Emil Riis Jakobsen (31’) y Yu Hirakawa (82’) fueron los anotadores en el arco del guardameta de la selección chilena.

Con estos resultados, Derby County quedó 12° con 23 puntos, siendo rebasado justamente por su verdugo Watford por diferencia de gol.

Swansea, en tanto, es vigésimo con 17 unidades, a siete de la zona de descenso.

PURANOTICIA