Francisco Meneghini golpea la mesa en la U: Habría decidido "cortar" a Leandro Fernández

Un verdadero terremoto vivió este miércoles Universidad de Chile luego de que se reportara que Leandro Fernández, quien llegó al club en 2023, no sería tomado en cuenta para la temporada 2026.

Según información del medio partidario "Emisora Bullanguera", el director técnico Francisco Meneghini habría "cortado" al argentino, quien tiene contrato vigente hasta final de año.

De acuerdo a la citada fuente, la noticia tomó por sorpresa al atacante, quien previamente había sido informado por el director deportivo Manuel Mayo de que sí formaría parte del plantel.

Por su parte, radio ADN informó que el trasandino ya tendría pretendientes en el mercado de pases: Defensa y Justicia y O'Higgins, elenco clasificado para la fase dos de Copa Libertadores.

