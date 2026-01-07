Hernán Caputto valoró la llegada de Lucas Pratto a Coquimbo Unido: "Es un jugador de jerarquía"

El director técnico de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, valoró la llegada del experimentado Lucas Pratto al campeón del fútbol chileno para afrontar los desafíos de esta temporada.

El estratego admitió que "la verdad es que estoy muy contento. Es un jugador de jerarquía, obviamente. El siempre tuvo el deseo de venir desde el inicio que nos contactamos el club, los dirigentes y uno".

Con respecto a las gestiones para la contratación del "Oso", el DT valoró el hecho de "que se haya concretado y que rápidamente él quiera venir a la ciudad y al equipo, eso es muy bueno. Lo vamos a tener pronto. Creo que eso va a jerarquizar aún más el gran ataque que tenemos".

"Estamos contentos por eso y aparte creer que va a ser un gran aporte para el equipo", cerró el exentrenador de Universidad de Chile.

Al margen del buen recuerdo que dejó Pratto en la UC y su destacado periodo en River Plate donde llegó a ganar la Copa Libertadores de 2018, el trasandino ha reducido considerablemente su cuota goleadora tras una fractura de peroné sufrida en 2021.

(Imagen: @lucaspratto)

