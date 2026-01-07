Bernardo Cerezo fue presentado como refuerzo de la UC: "Asumo este desafío con mucha responsabilidad"

Tras las presentaciones de Justo Giani y Jimmy Martínez, este miércoles fue el turno de Bernardo Cerezo, lateral derecho que se sumó a las filas de Universidad Católica para la temporada 2026 luego de cinco campañas en Ñublense.

En rueda de prensa, el zaguero reveló que "la motivación de llegar acá pasa por varios factores. Me tocó jugar acá con Ñublense y el ambiente es espectacular. Siempre quise vivir esa experiencia nuevamente, el hincha, el apoyo y eso es lo que me trajo acá".

El nacido en Taltal también tuvo palabras para su pasado como jugador surgido de Universidad de Chile. "Siempre en el plantel debe haber competencia, porque eso eleva el nivel. Fui formado en la vereda del frente, pero mi presente y mi futuro es la UC. Estoy concentrado acá, y trabajando a full porque los entrenamientos están bien intenso", recalcó.

Asimismo, el futbolista de 30 años destacó que "Católica es una institución hermosa, con una hinchada que siempre apoya. Para mí es un orgullo estar acá y asumo este desafío con mucha responsabilidad".

Agregó que "soy un agradecido de mi pasado, pero mi presente es acá y espero aportar".

Además, el defensa apuntó que "todo lo que he hecho en los otros clubes me tienen acá, conozco el medio y es fundamental la experiencia que traigo. Con respecto a los objetivos, esta institución te exige estar al máximo, así es que con ganas de que empiecen pronto los partidos".

Por último, al ser consultado por las posiciones que puede usar en la cancha, Cerezo indicó que "estoy a disposición del profesor. Me destaco como lateral derecho, llevo jugando muchos ahí y creo que tengo experiencia para aportar así es que puedo aportar mi grano de arena".

IMÁGENES

PURANOTICIA