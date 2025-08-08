Magallanes sale del último puesto tras vencer como visitante a San Luis de Quillota en el Ascenso

San Luis de Quillota y Deportes Magallanes le dieron el vamos a la fecha 20 del Ascenso en el estadio Lucio Fariña Fernández.

Y los "albicelestes" consiguiron una importante victoria por 1-0 sobre los "canarios".

Con el triunfo, los dirigidos por Ivo Basay salen momentáneamente de la zona de descenso.

El compromiso no tuvo mucha acción y tempranamente vio una tarjeta roja para Felipe Coronel (48′) en el local.

El único gol del encuentro fue obra de Alonso Walters (78′), que tras una serie de rebotes en el área, empujó el balón para abrir el marcador.

Al final del encuentro, los "carabeleros" también quedaron con 10 hombres, tras la roja directa a Alonso Barría.

Con el triunfo, Deportes Magallanes abandonó el último puesto de la tabla y se instaló en la decimoquinta posición con 19 puntos, a dos de Santiago Morning, que tiene un partido menos y quedó como colista del certamen.

En tanto, San Luis de Quillota quedó con 27 unidades en el octavo lugar y arriesgó su posición en la zona de liguilla, esperando el resto de la fecha.

(Imagen: @magallanescd)

PURANOTICIA