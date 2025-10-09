Magallanes podría perder 3 puntos si la Unidad de Control Financiero denuncia el caso Basay

El pasado 19 de agosto, el cuadro de Magallanes, a través de sus redes sociales, anunció la salida del cuerpo técnico comandado por Ivo Basay, quien anunció que presentaría una demanda contra la institución por “despido injustificado”.

Tras este anuncio, el cuadro carabelero publicó en sus redes un comunicado que expresaba que “el club no ha sido notificado formalmente de ninguna acción legal interpuesta por el señor Ivo Basay ni por los integrantes de su cuerpo técnico”.

“El Club Deportivo Magallanes ha cumplido rigurosamente con todas las disposiciones legales vigentes, tanto en lo establecido por el Código del Trabajo como por las bases reglamentarias de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), en cada una de sus relaciones contractuales, incluida la formalización del término de estas", añadió.

Pero se desata otra polémica en este caso, y es justamente sobre lo que dice la última parte de ese comunicado, ya que según pudo saber Puranoticia.cl, el elenco albiceleste incumplió en la Unidad de Control Financiero (UCF).

Tras terminar la relación entre el club y el cuerpo técnico, Magallanes no supo separar remuneración de finiquito, e incluyeron el pago del sueldo correspondiente a los 19 días de agosto en el finiquito y, tras no llegar a un acuerdo entre las partes, este no se firmó y no se pagó la remuneración dentro del plazo establecido por el reglamento del torneo.

El día 15 de septiembre el club debía presentar la información del pago de las remuneraciones, pero no estaban pagadas las de Ivo Basay, Pablo Lenci ni Italo Traverso.

Aunque el día viernes 3 de octubre ya se hizo el pago correspondiente a los días de agosto que alcanzó a trabajar dicho cuerpo técnico, el club se excede en el plazo que tiene para mandar la información en cuanto al pago de remuneraciones.

La UCF tiene 20 días hábiles para denunciar esta situación, pero no lo ha hecho todavía. La infracción ocurrió el día 15 de septiembre, por ende tiene hasta el 15 de octubre para denunciar el incumplimiento del pago de remuneraciones del ex cuerpo técnico de Magallanes. Tal parece que en los nuevos integrantes de la UCF tienen un concepto equivocado en esta situación, ya que al estar el finiquito en notaría, ellos dan como si estuviera pagado el mes de agosto, pero el club no cumplió con lo que dice el reglamento en su sección 71.

¿Qué dice el reglamento del campeonato sobre la situación y cuál es el castigo que podrían recibir? En el artículo 71 del campeonato, que trata de la sección económica y financiera explica lo siguiente:

-Los clubes deben enviar mensualmente una lista, formato Excel, con los jugadores del primer equipo y el personal del cuerpo técnico inscritos.

-Deben adjuntar las liquidaciones de sueldo en formato PDF correspondientes al pago íntegro de las remuneraciones del mes anterior.

-Deben subir las planillas electrónicas bancarias (office-banking o similar) que acrediten el pago de remuneraciones, validadas por el banco con: nombre, cédula y monto pagado.

El posible castigo que podría recibir la academia tras este incumplimiento es la pérdida de 3 puntos, ya que es la primera vez que pasa y los sueldos fueron pagados en definitiva el dia 3 de octubre

Cabe recordar que un caso similar tuvo lugar en el campeonato 2023 cuando castigaron a Colo-Colo con la pérdida de 3 puntos, ya que tras la salida de Gustavo Quinteros del cuadro albo, el club también mezcló el pago de su remuneración con el finiquito. En esa ocasión, la UCF investigó el caso y sancionó al Cacique con la pérdida de 3 puntos, aunque el elenco mantuvo su lugar en la tabla de posiciones, ya que quienes lo seguían estaban a más distancia que esas tres unidades.

PURANOTICIA