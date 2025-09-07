Magallanes le pasó por arriba a Santa Cruz y se alejó de la zona de descenso

En el estreno del técnico Miguel Ponce en la banca del equipo, Magallanes no tuvo piedad de Deportes Santa Cruz y lo goleó por 3-0, triunfo que además le permitió alejarse de la zona de descenso de la Liga de Ascenso.

La escuadra carabelera tuvo como gran figura al delantero uruguayo Facundo Pereza, quien en los 28' aprovechó un centro de Tomás Aránguiz para abrir la cuenta y en el 60', capturó un rebote para poner el segundo.

Cerca del final, Diego Figueroa y Hardy Cavero fueron expulsados y dejaron a cada elenco con diez futbolistas (88'). Y en los descuentos, el incombustible Carlos Muñoz selló la victoria de la Academia.

Con este resultado, el Manojito de Claveles escaló hasta el duodécimo puesto con 26 puntos, ocho por arriba del colista Santiago Morning, que estaría perdiendo la categoría. El conjunto unionista, en tanto, cayó hasta el 14° lugar con 25 unidades.

A partir de las 12:30 del próximo sábado, Magallanes recibirá en el estadio Municipal de San Bernardo a Deportes Temuco. Por su parte, Deportes Santa Cruz enfrentará a Santiago Wanderers desde las 17:30 horas del domingo 14.

