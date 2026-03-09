Chilenos al acecho en Punta de Cana: Garin, Barrios y Jarry ya tienen rivales para su debut

A pesar de que todavía se está disputando el Masters 1000 de Indian Wells, el circuito no se detiene y esta semana se desarrollarán torneos Challengers, donde en Chile tendrá miradas en Santiago y en Punta de Cana.

En República Dominicana, que se jugará sobre superficie de cemento, habrá tres nacionales, debido a que Cristian Garin (90° del ranking ATP) y Tomás Barrios (115°) ingresaron de manera directa, mientras que Nicolás Jarry (154°) recibió un wild card por parte de la organización.

Los tres chilenos ya conocieron a sus rivales en el cuadro principal y esperarán por su debut, que sería este martes.

Garin, séptimo cabeza de serie, se estrenará ante el checo Dalibor Svrcina (109°), quien viene de ser aplastado por el italiano Jannik Sinner en segunda ronda de Indian Wells.

En tanto, Barrios se medirá frente al belga Raphael Collignon (77°), quien cayó en la primera ronda del torneo californiano ante el brasileño Joao Fonseca.

Por su lado, Jarry se medirá ante el australiano Adam Walton (91°), quien en Indian Wells se despidió en segunda ronda ante el estadounidense Learner Tien.

