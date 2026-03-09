Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Chilenos al acecho en Punta de Cana: Garin, Barrios y Jarry ya tienen rivales para su debut

Chilenos al acecho en Punta de Cana: Garin, Barrios y Jarry ya tienen rivales para su debut

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Los tres nacionales dirán presente en el Challenger de República Dominicana y ya conocen a sus rivales para el estreno de este martes.

Chilenos al acecho en Punta de Cana: Garin, Barrios y Jarry ya tienen rivales para su debut
Lunes 9 de marzo de 2026 09:35
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

A pesar de que todavía se está disputando el Masters 1000 de Indian Wells, el circuito no se detiene y esta semana se desarrollarán torneos Challengers, donde en Chile tendrá miradas en Santiago y en Punta de Cana.

En República Dominicana, que se jugará sobre superficie de cemento, habrá tres nacionales, debido a que Cristian Garin (90° del ranking ATP) y Tomás Barrios (115°) ingresaron de manera directa, mientras que Nicolás Jarry (154°) recibió un wild card por parte de la organización.

Los tres chilenos ya conocieron a sus rivales en el cuadro principal y esperarán por su debut, que sería este martes.

Garin, séptimo cabeza de serie, se estrenará ante el checo Dalibor Svrcina (109°), quien viene de ser aplastado por el italiano Jannik Sinner en segunda ronda de Indian Wells.

En tanto, Barrios se medirá frente al belga Raphael Collignon (77°), quien cayó en la primera ronda del torneo californiano ante el brasileño Joao Fonseca.

Por su lado, Jarry se medirá ante el australiano Adam Walton (91°), quien en Indian Wells se despidió en segunda ronda ante el estadounidense Learner Tien.

PURANOTICIA