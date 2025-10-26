Magallanes gana a Santiago Morning y decreta el descenso del equipo microbusero

Santiago Morning recibió la peor noticia posible este domingo. Es que con la victoria por 1-0 de Magallanes sobre Deportes Antofagasta, los carabeleros decretaron el descenso de los microbuseros a Segunda División Profesional.

El Manojito de Claveles, que llegaba al partido con los pumas con la obligación de sumar para mantener la categoría, consiguió el único gol de la tarde a través de Martín Araya en el minuto 59.

Con este resultado, la Academia llegó a 32 puntos y trepó hasta la 11a ubicación, mientras que el "Chago", colista con 26 unidades, quedó a cuatro del penúltimo Deportes Temuco, sin posibilidad siquiera de alcanzarlo a falta de una fecha para el final.

Sin embargo, el conjunto bohemio todavía tiene una carta bajo la manga para seguir soñando con la salvación: el fallo del TAS que podría devolverle los nueve puntos que le restaron a inicios de temporada, resolución que debiese ser publicada a más tardar el próximo viernes.

No obstante, antes de eso, el cuadro capitalino conocerá el dictamen del Tribunal de Disciplina de la ANFP sobre las denuncias presentadas por Cobreloa y por su propio rival de esta tarde, que cuestionaron la presencia del gerente deportivo del club recoletano, Esteban Paredes, en la banca en los triunfos sobre loínos y albicelestes, cuestión que podría costarle una sustracción de seis positivos.

Por lo pronto, en la última fecha del certamen, Magallanes se verá las caras con Santiago Wanderers en la Región de Valparaíso, mientras que Deportes Antofagasta, sexto con 40 unidades, enfrentará a Deportes Santa Cruz con el objetivo de conseguir un cupo en postemporada.

