Magallanes derrota 2-0 a Puerto Montt y se acerca al líder del Ascenso

Magallanes se hizo respetar en el estadio Municipal de San Bernardo y venció por un cómodo 2-0 a Deportes Puerto Montt, resultado que le permitió acortar la distancia con Santiago Wanderers, líder de la Liga de Ascenso.

En una primera mitad sumamente igualada, el cuadro carabelero pudo desequilibrar el marcador con un certero cabezazo de Milton Alegre hacia el primer palo (44').

Para el complemento, la visita trató de emparejar el trámite del cotejo y aunque tuvo más tiempo la pelota en su poder, no pudo hacerle daño a un elenco albiceleste que tras un gol anulado a Cristóbal Jorquera (88'), selló el triunfo con un globito de Vicente Cabezas (90+5').

De esta manera, el Manojito de Claveles cortó una seguidilla de tres compromisos sin victorias y escaló hasta el tercer puesto con cuarenta puntos, cuatro por debajo del líder Santiago Wanderers. Los Hijos del Temporal, en cambio, se estancaron en la octava ubicación con 34 unidades.

Tras el extenso receso que tendrá el torneo, Magallanes volverá a la acción el sábado diez de octubre para enfrentar a Deportes Recoleta, mientras que Deportes Puerto Montt desafiará a San Luis el lunes doce.

PURANOTICIA