Luz verde para la UC: Ya hay fecha para inaugurar el Claro Arena tras aprobación municipal

El Club Deportivo Universidad Católica ha dado un paso fundamental para la inauguración de su nuevo recinto. La institución recibió la aprobación de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, completando así el último trámite burocrático que da luz verde para la apertura del esperado Claro Arena.

Este hito representa el éxito de un ambicioso proyecto de infraestructura que ha estado en desarrollo por varios años. El nuevo Claro Arena no solo será el hogar de los equipos de básquetbol y otras disciplinas indoor de la UC, sino que está diseñado como un recinto multipropósito de última generación, capaz de albergar una amplia gama de eventos deportivos, culturales y de entretenimiento, convirtiéndose en un nuevo polo de actividad en la zona oriente de Santiago.

La aprobación por parte de la DOM es un paso crucial, ya que certifica que la construcción cumple con todas las normativas técnicas, de seguridad y de urbanismo vigentes. Con este visto bueno en mano, el club ya cuenta con una fecha confirmada para la inauguración, un anuncio que ha generado gran expectación entre los hinchas cruzados.

Tras recibir la aprobación final por parte de la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, el esperado Claro Arena tendrá su primer partido oficial el próximo 23 de agosto ante Unión Española.

