Luto en el fútbol chileno: Fallece Ángel Botto, histórico expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP

El fútbol chileno se encuentra de luto este lunes, luego de que se anunciara el fallecimiento del abogado Ángel Botto, quien presidió el Tribunal de Disciplina de la ANFP por 21 años.

El hombre de 77 años se encontraba internado en una clínica de Viña del Mar. Su deceso se produjo en dichas instalaciones a raíz de problemas respiratorios.

Respecto a sus últimos días y la causa exacta de su partida, La Tercera consigna detalló que "el jurisconsulto se mantuvo activo tanto en redes sociales como en diversas publicaciones periodísticas, comentando las distintas situaciones reglamentarias de los distintos equipos del fútbol chileno. Sin embargo, una insuficiencia pulmonar acabó con su vida a las 16.20 horas de este lunes".

Tras conocerse la lamentable noticia, Santiago Wanderers, club del cual era hincha, emitió comunicado. Desde el "Decano" señalaron: "Lamentan el fallecimiento de Ángel Botto, ex presidente del Tribunal de Penalidades de la ANFP, abogado, wanderino, comunicador y socio activo del club. Nuestro más sincero pésame para toda su familia y amigos".

Junto con las condolencias, el elenco "caturro" anunció que este fin de semana se realizará un minuto de silencio para rendirle homenaje.

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