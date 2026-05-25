Nils Reichmuth valora su llamado a la Roja: "Estoy muy feliz y orgulloso de representar a mi país"

Nils Reichmuth fue la gran novedad en la nómina de la Selección chilena de cara a los amistosos que disputará frente a Portugal y República Democrática del Congo por la fecha FIFA de junio.

El volante de origen suizo con madre chilena, quien actualmente milita en FC Thun, estuvo presente en los trabajos de la Roja que arrancaron este lunes en el complejo Juan Pinto Durán con miras a los cotejos que se llevarán a cabo en Europa.

Tras la primera práctica, el mediocampista entregó sus primeras palabras como convocado nacional. En declaraciones a la Roja expresó en español: "Estoy muy contento de estar aquí, es como un sueño. El equipo me trata muy bien y me hacen los días más fáciles".

Sobre cómo recibió el llamado de la selección, sostuvo: "Estaba sorprendido, pero muy feliz y orgulloso de representar a mi país. Estoy contento por mis primos que también están muy felices. He visto los partidos, los highlights y también cuando vino Nicolás (Córdova) a Suiza me explicó cómo quería jugar y la formación. Creo que estaba muy preparado para llegar aquí".

En cuanto a sus características en el campo, comentó: "Mi posición favorita es el mediocampo, más hacia la derecha, para poder salir hacia el medio con mi pie izquierdo. Pienso que soy un jugador con mucha técnica, pero también miro a mis compañeros y tengo una buena pegada".

Por último, sobre sus metas en la Roja, Reichmuth enfatizó: "Yo miro el día a día, pero después también quiero ganar siempre con el equipo; clasificar a los grandes torneos, eso también es un objetivo".

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