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Chile tiene su primera baja y nuevo nominado para amistosos de junio ante Portugal y Congo

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Antes del inicio de los entrenamientos de este lunes, la Roja dio a conocer que liberó a un jugador y convocó a otro futbolista de emergencia.

Chile tiene su primera baja y nuevo nominado para amistosos de junio ante Portugal y Congo
Lunes 25 de mayo de 2026 16:29
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La Selección chilena comenzó este lunes con los trabajos de cara a los amistosos de la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a Portugal y República Democrática del Congo en Europa.

Y antes del inicio de los entrenamientos, la Roja dio a conocer que liberó a un jugador y convocó a otro futbolista de emergencia.

En ese sentido, el combinado nacional informó a través de un comunicado que desconvocó al defensa Matías Pérez, quien milita en el Lecce de Italia y en su lugar llamó al volante Ignacio Saavedra.

"La Gerencia de Selecciones Nacionales de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el Cuerpo Técnico de la 'Roja' ha liberado al jugador Matías Pérez. Asimismo, ha decidido convocar al siguiente futbolista: Ignacio Saavedra – FC Rubin Kazán", publicó la Selección.

El exvolante de Universidad Católica ya estuvo en el elenco criollo, cuando fue citado en marzo pasado, y ahora tendrá una nueva oportunidad.

(Imagen referencial)

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