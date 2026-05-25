La Roja comenzó con sus trabajos de cara a los amistosos ante Portugal y Congo por la fecha FIFA

La Selección chilena ya arrancó con los trabajos de cara a los amistosos que disputará por la fecha FIFA de junio ante Portugal y República Democrática del Congo en Europa.

La Roja tuvo este lunes su primer entrenamiento en el complejo Juan Pinto Durán, con jugadores que ya finalizaron la temporada con sus clubes en el extranjero.

La gran novedad en el arranque de los trabajos fue la presencia de Nils Reichmuth, volante suizo-chileno de 24 años que recibió su primera citación.

Para los próximos días se espera que se vayan incorporando los seis convocados del medio local, además de Matías Sepúlveda, Iván Román, Gonzalo Tapia y Vicente Pizarro, quienes todavía tienen compromisos internacionales esta semana.

Consignar que este mismo lunes, la Roja confirmó su primera baja luego de liberar a Matías Pérez, mientras que en su reemplazo fue nominado Ignacio Saavedra.

Cabe señalar que la Selección chilena enfrentará el sábado 6 de junio a Portugal en Oeiras, mientras el martes 9 del mismo mes se medirá con la República Democrática del Congo en Cádiz, España.

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